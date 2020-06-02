ودعت الكويت اليوم الثلاثاء أحد أبطال قواتها المسلحة وأحد أبطال المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 1990 اللواء الركن متقاعد سالم مسعود سرور قائد (معركة الجسور) الشهيرة.

وكان الراحل سرور قائدا للواء المدرع ال35 الذي اطلق عليه لاحقا اسم (لواء الشهيد) وكان بطلا من أبطال القوات المسلحة الكويتية حيث قاوم الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990 ثم سحب قواته إلى الأراضي السعودية ومعه قرابة 800 دبابة كانت النواة التي شكل منها الجيش الكويتي الذي دخل البلاد محررا لها في 26 فبراير 1991.

وقاتل الراحل مع لوائه في (معركة الجسور) التي سميت بهذا الاسم لتلاقي كل من طرق الدائري السادس والجهراء والسالمي في نقطة واحدة وكان حينها برتبة عقيد ركن.

وقد ألف الراحل كتابا بعنوان (اللواء المدرع الخامس والثلاثون ودوره في معركة الجسور وتحرير الكويت) روى خلاله تجربته عن تلك المرحلة البطولية.