منذ صدور الأمر بتشكيلها قامت قوة الواجب (سند) بالجيش الكويتي بدور مميز وعمل دؤوب متواصل بمشاركتها في تطبيق العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية والأمنية الواجب تنفيذها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

ويأتي الدور الذي تقوم به قوة الواجب (سند) كذلك انطلاقا من دور وزارة الدفاع الكويتية الدائم في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي هذا الصدد قال آمر قوة الواجب (سند) اللواء الركن وليد السردي في تقرير صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش اليوم الأربعاء إنه تم تشكيل (سند) بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني.

وأضاف اللواء السردي أن تشكيل (سند) جاء بهدف توحيد جهود الجهات الأمنية وتحقيق الفائدة المرجوة منها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وبمتابعة رئيس الأركان العامة للجيش ونائب رئيس الأركان العامة للجيش.

وأوضح أن تشكيل (سند) يأتي أيضا تفعيلا لدور الجيش الكويتي في دعم المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والمساهمة في التعامل مع الأزمات وإدارتها وتسخير كافة موارد الجيش وإمكانياته لخدمة مختلف الجهود لمواجهة الأزمة الصحية الراهنة.

من جهته ذكر مدير عمليات قوة الواجب (سند) العميد الركن محمد المطيري وفق التقرير أنه وفور صدور توجيهات آمر القوة تم البدء بإصدار التعليمات المتعلقة بوضع الخطط لمساندة الأجهزة الأمنية في البلاد وجميع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وبالتنسيق مع عمليات وزارتي الداخلية والصحة.

وأضاف المطيري أنه تم تكليف قوة الواجب (سند) بمهمة حماية مستودعات المخزون الإستراتيجي للغذاء والدواء وتأمين المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية بالإضافة إلى تطبيق قرار فرض حظر الشامل.

وبين أنه تم تكليفها كذلك بتنفيذ قرارات العزل التام لبعض المناطق وذلك بالتنسيق الدائم والعمل المتواصل مع مختلف الجهات المشاركة بالقوة (سند) من مختلف وحدات الجيش الكويتي التي أسهمت بدورها في نجاح المهمة التي كلفت بها القوة.

من جانبه أفاد آمر قيادة الشرطة العسكرية التابعة لقوة الواجب (سند) العميد الركن عادل الرجيب بحسب التقرير أنه تم تكليف الشرطة العسكرية بتأمين وعزل منطقة الفروانية والقيام بعمليات التأمين لمداخل ومخارج المنطقة.

وقال الرجيب أن تم تكليف الشرطة العسكرية أيضا بالتأكد من تصاريح الدخول والخروج للمصرح لهم وذلك بالتنسيق الدائم والمتواصل مع وزارة الداخلية لافتا إلى أن منطقة الفروانية تعتبر ضمن حدود مسؤولية قيادة الشرطة العسكرية.

من ناحيته أوضح مساعد آمر كلية (علي الصباح) العسكرية العميد الركن خالد العتيبي بحسب التقرير أن الكلية وبعد صدور الأمر بانضمامها لقوة (سند) تم تكليفها بالعديد من المهام التي تمثلت بتوفير الحماية الكاملة لبعض المواقع الحيوية والإستراتيجية في منطقة الشويخ الصناعية.

بدوره قال مساعد آمر لواء (صالح المحمد الآلي/94) التابع لقوة (سند) العقيد الركن خالد الخيري إن اللواء قام بعمليات التأمين للعديد من المناطق جنوب البلاد ضمن قطاع المسؤولية المكلف بها وبالتحديد في مدينتي الأحمدي و(صباح الأحمد) السكنية.

وبين الخيري أن اللواء قام بتأمين المنطقتين عن طريق السيطرة على مداخلهما ومخارجهما وتسيير الدوريات الداخلية للتأكد من تطبيق قرار الحظر الشامل الذي أصدره مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق الدائم والمتواصل مع وزارة الداخلية.

وأضاف أن التعليمات صدرت بقيام لواء (صالح المحمد) بتأمين حراسة مستودعات مخزون الغذاء الإستراتيجية في العديد من المناطق بالبلاد بالإضافة إلى تأمين الحماية للمحجر الصحي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

وذكر التقرير أن المهام التي تقوم بها (سند) تأتي ضمن سلسلة جهود الجيش الكويتي بكافة قطاعاته في دعم مختلف مهام وواجبات وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الهدف المنشود.