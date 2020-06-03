اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت إلينا رامانويسكي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطي.