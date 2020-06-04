أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس، عن تشكيل لجنة فنية لتقييم ومراجعة جميع الاجراءات المتبعة في صيانة الطرق.
و قالت الوزيرة د.الفارس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر: “إيماناً منا بالشفافية والحرص على جودة العمل شكلت اليوم لجنة فنية محايدة تضم نخبة مميزة من الكوادر الوطنية المتخصصة تمثل: “جامعة الكويت – معهد الأبحاث – وزارة الدفاع”، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني متمثلة بجمعية المهندسين الكويتية لتقييم ومراجعة جميع الاجراءات المتبعة في صيانة الطرق”.
الوزيرة رنا الفارس تشكّل لجنة فنية محايدة لتقييم ومراجعة اجراءات صيانة الطرق
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس، عن تشكيل لجنة فنية لتقييم ومراجعة جميع الاجراءات المتبعة في صيانة الطرق.
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