أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول الهروب من منطقة حولي المعزولة صحيا. وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الاثنين إنه أثناء ثبوت إحدى الدوريات لتنفيذ قرار عزل منطقة حولي تمت مشاهدة شخص يحاول الهروب من المنطقة بالقفز من الحاجز الموضوع في نطاق المناطق المعزولة حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وكان مجلس الوزراء أعلن في 28 مايو الماضي فرص نظام العزل الكلي على منطقة حولي إلى جانب مناطق أخرى حتى إشعار آخر بناء على توصية من الجهات الصحية وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيدـ19).