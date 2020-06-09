قال بنك الائتمان الكويتي اليوم الثلاثاء إن بإمكان المواطنين غير الراغبين بتأجيل سداد أقساط قروضهم استنادا لقراري مجلس الوزراء بتأجيل السداد لمدة ستة شهور الاستمرار بدفعها عبر البوابة الإلكترونية للبنك أو تطبيق (الائتمان) الهاتفي.

وأوضحت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي أن قرار تأجيل سداد أقساط القروض العقارية وقروض المحفظة والقروض الاجتماعية وقروض المرأة “إختياري” ويهدف للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم في ظل التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت الخشتي أن بإمكان غير الراغبين بالاستفادة من مهلة التأجيل مواصلة سداد الأقساط (ONLINE) كالمعتاد بما يتواءم وظروفهم وإمكانياتهم.

وأكدت استمرار البنك في صرف دفعات القروض الخاصة بالبناء والتوسعة والترميم للمواطنين إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية للبنك أو التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك إذ يتم ايداع الدفعات مباشرة في حسابات العملاء عبر رقم الحساب البنكي.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الالكترونية أثناء جائحة (كورونا) بلغ أكثر من أربعة آلاف مواطن.