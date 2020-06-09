أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 29 حالة إضافة إلى تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة على حسابها بموقع (تويتر) ان حالات الوفاة تعود لمواطنين بحرينيين ومقيم لديهم أمراض وظروف صحية كامنة.

وقالت الوزارة ان الإصابات الجديدة من بينها 169 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 136 حالة لمخالطين لمصابين و تسع حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان حالات الشفاء بلغت 10606 حالات حتى الان بعد تسجيل 280 حالة في ما بلغ عدد “الحالات القائمة” 5096 منها 5084 “مستقرة” و12 تحت العناية.