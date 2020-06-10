وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي سجادات الصلاة وكمامات ومعقمات على المصلين في عدة مساجد بالمحافظات الكويتية بعد افتتاحها اليوم الأربعاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير ادارة الشباب والمتطوعين في الجمعية الدكتور مساعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود الرامية لمساندة أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الجائحة.

وأضاف العنزي أن هذه المبادرة التي قام بها مجموعة من المتطوعين تعقب مبادرات أخرى منها توزيع باقات من الورد على رجال الأمن إضافة الى كمامات وقفازات في بعض المؤسسات والجمعيات التعاونية.

وأشاد بدور وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وتعاونها مع الجمعية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين مثمنا الجهود الكبيرة للقيادة السياسية للحد من انتشار الفيروس حرصا على سلامة الجميع.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي أعلن الاحد الماضي إعادة فتح المساجد بالمناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظهر اليوم وإقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط بعد اقفال دام نحو ثلاثة شهور شرط الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية.