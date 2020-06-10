“الشؤون”: تسليم مدارس “التربية” المستغلة من الجمعيات التعاونية في 15 يوليو المقبل

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتي عبدالعزيز شعيب أنه تقرر تحديد موعد 15 يوليو المقبل لتسليم مدارس وزارة التربية المستغلة من قبل الجمعيات التعاونية وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن (الشؤون) واستشعارا منها بأهمية دور وزارة التربية في المرحلة المقبلة خاطبت اتحاد الجمعيات في 3 يونيو الجاري وطلبت منهم اعداد خطة بديلة لسكن العمال والمخازن تمهيدا لتسليم مدارس وزارة التربية.

وذكر أنه تم التأكيد على الجمعيات بضرورة الالتزام بتسليم المدارس التي كانت مستغلة من قبلها كسكن مؤقت للعمال وكمكان لتخزين السلع مشيرا الى أنه تم التأكيد كذلك على ضرورة مراعاة نظافة المدارس وسلامة مرافقها ومقتنياتها من التلف وإصلاح الاضرار إن وجدت.

ووجه شعيب الشكر والتقدير الى قيادات وزارة التربية ومدراء المناطق التعليمية وكل العاملين على تعاونهم مع وزارة الشؤون وتذليل كافة العقبات أمام الجمعيات التعاونية لأداء دورهم في خدمة المجتمع بسهولة ويسر وعلى جهودهم الحثيثة في التنسيق لتسهيل دور الجمعيات التعاونية خلال الأزمة الراهنة.