الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي يشيد بالإجراءات الاحترازية داخل السجون لمواجهة (كورونا)

اشادت نائبة رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية داخل السجون لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والقيام بواجباتها على أفضل وجه لحماية السجناء.

وقالت الفريح وهي رئيسة لجنة حقوق الطفل في الديوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان علي البغلي وأعضاء اللجنة الدكتور عبدالرضا أسيري وأسامة المهمل ومنى العطية والأمين العام للديوان غيداء الشمالي قاموا بزيارة قطاع السجون للوقوف على الإجراءات المتبعة ومتابعة حالة السجناء.

ولفتت إلى أن وفد الديوان اطلع على ما يتخذه قطاع السجون من إجراءات وما يقدمه من رعاية اجتماعية وصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد مؤكدة استمرار الديوان في متابعته للعديد من القضايا ذات الصلة وثمنت في الوقت نفسه الجهود المبذولة للحد من انتشار (كورونا).

واضافت ان وفد الديوان التقى خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومسؤولين بقطاع السجون للوقوف على الإجراءات المتخذة في السجن حيال مواجهة فيروس كورونا أو التأكد من الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشارت الفريح إلى تأكيد اللواء معرفي خلال الزيارة على جاهزية مستشفى السجن لاستقبال المصابين من النزلاء وأهمية دور الطاقم الطبي في توعية وتثقيف العاملين في قطاع المؤسسات الإصلاحية وكذلك النزلاء بشكل مستمر بطرق الوقاية وكيفية التعامل مع فيروس (كورونا) في حال ظهور أعراضه.

وذكرت أن الوفد التقى أيضا أعضاء الطاقم الطبي المشرف على السجون والذي أوضح أنه موجود في مستشفى السجن بشكل دائم ويتبع الخطط العلاجية التي تضعها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وبينت أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي قامت بها لجنة الشكاوى والتظلمات باعتبارها اللجنة المعنية بتلقي الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق الإنسان إعمالا لما جاء بقانون إنشاء الديوان رقم (67) لسنة 2015.