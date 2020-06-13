“المواصلات”: استئناف العمل يوم الأحد المقبل بنسبة 30 بالمئة

أعلنت وزارة المواصلات انها تستعد هذا الأسبوع لختام مرحلة التجهيز لعودة الحياة لمراكز العمل بعد فترة تعطيل استمرت قرابة ثلاثة شهور منذ مارس الماضي ضمن تداعيات فايروس كورونا المستجد

وأوضحت مدير ادارة الحركة البريدية صديقه خاجه في تصريح صحافي أمس، ان العمل جاري على قدم وساق خلال هذه المرحلة لتجهيز الرزم والطرود البريدية وفرزها استعداداً لاستلام الجمهور لبريدهم بطرق سلسة لا تتضمن احتكاك مباشر بين الجمهور، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء فيما تخص العودة الآمنة للحياة الطبيعية ضمن مراحل تدريجية، مشيرة الى ان انه تم تعقيم مركز الفرز وتبادل الارساليات في مطار الكويت الدولي لضمان سلامة العاملين، كما تم إعداد جدول زمني لتنظيف وتعقيم كافة المكاتب البريدية قبل البدء بالمرحلة الأولى والتي ستبدأ الأحد المقبل.

وأضافت خاجه أنه سيتم افتتاح كافة المكاتب ومباشرة العمل بنسبة 30 في المئة من مجموع الموظفين بكل مركز مع استبعاد حالات الاعفاء التي اقرها ديوان الخدمة المدنية للمرحلة الاولى مثل المرأة الحامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة ضمن خطة عمل يتم متابعتها من قبل قيادات الوزارة مع الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتفادي اي عدوى من الممكن أن تصيب العاملين.