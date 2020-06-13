نقابة العاملين بـ”البترول” تستنكر التحقيق الإداري لأعضاء النقابات بسبب عملهم النقابي

أصدرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية البيان التالي: نستنكر ما قامت به شركة نفط الخليح وشركة نفط الكويت بتحويل رئيس مجلس إدارة نقابة شركة نفط الخليج فهد العجمي وعضو مجلس إدارة نقابة شركة نفط الكويت عباس عوض للتحقيق الإداري بسبب نشاطهم النقابي في خطوة تحمل بين طياتها الكثير من التعسف في اتخاذ الاجراءات الادارية وترصدهم للعمل النقابي في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تغليب منطق الحكمة والتعاون بين الإدارة والعمال لتجاوز الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد حالياً لا سيما بأن القطاع النفطي يعد أحد أهم القطاعات التي إستمرت بالعمل دون إنقطاع خلال الفترة الماضية.

وتؤكد نقابة المؤسسة أن طلب التحقيق الإداري من جهة العمل لأعضاء النقابات بسبب أعمالهم النقابية غير سليم قانونياً فهو باطل ومحكوم بالإلغاء منذ صدوره وأن إستمرارهم بهذا النهج هو بمثابة تقييد للنشاط النقابي ورفص التعاون مع ممثلي العاملين بالشركتين، كما تود أن تشير النقابة بأن بيان شركة نفط الكويت الذي صدر مساء يوم السبت 13 يونيو 2020 بشأن الواقعة قد خالف أبسط إبجديات طبيعية العلاقة بين الإدارة والنقابات وجاء بأسس ومفردات لم تعتدها النقابات في السابق حيث أشار بأن الواقعة حقاً إدارياً ووظيفياً في الأساس وأن عدم الامتثال لحضور التحقيق هو إعلان عن عصمة أعضاء مجلس إدارة النقابة عن الخطأ.

وترى النقابة بأن تدخل وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بشكل سريع لنزع فتيل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها بات أمراً مستحقاً.