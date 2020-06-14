أعلنت بلدية الكويت إغلاق 66 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الأحد إن فرقها الرقابية حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بين محلات تجارية ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية كما كشفت على 1146 محلا.

وأوضحت أن هذه الجولات الرقابية تندرج في إطار جهودها المبذولة لمجابهة تداعيات الفيروس بناء على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار المرض.

وذكرت أن الجولات الميدانية التي نفذها مفتشو قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 88 مخالفة و35 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء.

وبينت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تولت غسل وتعقيم 34168 حاوية مختلفة الأحجام وسلالا متحركة ونقل 1653 “دربا” من النفايات الإسكانية و1411 “دربا” من النفايات الإنشائية و1673 “دربا” من نفايات “السكراب” والأثاث المهملة والأشجار.

وأشارت بلدية الكويت إلى أن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة حرر 37 مخالفة للائحة المحلات 87/2015 وتم التعامل مع 113 بلاغا واستفسارات تم تلقيها عبر الخط الساخن كما تم توجيه 132 تنبيها.

وبينت أن الفريق تولى إزالة 10 أكشاك تبرعات وتحرير مخالفة بناء إلى جانب إزالة مخالفتين بناء لعقارات مخالفة في حين تولت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية الكشف على 1146 محلا فضلا عن توجيه 92 تنبيها .

وذكرت أن إدارة السلامة وجهت ووضعت 23 تنبيها وملصقا لمراجعة إدارة السلامة وتولت تحرير تقرير ميداني فضلا عن التعامل مع شكويين.