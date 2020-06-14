الديين منتقداً بيان KOC حول إحالة النقابي عباس عوض للتحقيق : بيان متهافت

وصف الأمين العامة للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين بيان شركة KOC حول سبب إحالة النقابي عباس عوض للتحقيق بأنه بيان متهافت مشيراً إلى أن البيان يدعي أن الإحالة لا علاقة لها بالعمل النقابي وإنما لتصرف شخصي غير لائق وتطاول وإساءة.

‏وتساءل الديين : ترى، هل تمت الواقعة مع رئيسه المباشر؟ أم مع الإدارة العليا للشركة؟ وما هو سبب لقائه الإدارة العليا، أليس عمله النقابي؟