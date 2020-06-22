صندوق 5 يونيو الأسود (1 من 2)

اليوم: الاثنين

5 يونيو 1967

‏الوقت : ما بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة صباحا

المكان: مدرسة الشعب المتوسطة

لجنة اختبار الشهادة المتوسطة

اسم التلميذ:

حمد أحمد محمد محمد السنان

الصف : الرابع المتوسط

رقم الجلوس:./.

‏الصمت يلف صالة الاختبار كما كانت أجواء الاختبارات سابقاً.. ينكسر حاجز الصمت فجأة بلغط مالبثنا أن تبيناه بعد أن تزايد..

لقد قامت الحرب بين مصر وإسرائيل..خرجنا من الصالة منتشين..سيؤدب عبدالناصر اليهود ويسترد فلسطين..

هكذا بكل ثقة.

خرجت من المدرسة متجهاً إلى البيت بمنطقة الرميثية‏وكانت وسيلة العودة كالعادة” تأشير” أو “وياك وياك”..ركبت مع صاحبي سيارة أول متبرع بتوصيلناوأثناء الطريق كنا نستمع لإذاعة صوت العرب حتى إننا لم نلتفت إلى البيت المسكون الذي قلما يمر بشارع القاهرة أحد ولا يلتفت له،حيث كنا نحصي مع أحمد سعيد أعداد الطائرات الإسرائيلية التي أسقطت والتي بلغت إلى وصولنا من الشعب إلى الرميثية 150 طائرة.

وصلت البيت ولا زالت الطائرات تتساقط حتى بلغت عند العصر 250 طائرة..وكانت بلاغات أحمد سعيد تبشرنا بأن الجيوش العربية على مشارف تل أبيب..حينها كان يقف إلى جانبي الشاب الفلسطيني الذي كان يعمل عندنا فقلت له بكل ثقة..‏سنزوركم هذه الصيفية في فلسطين.

‏كانت هذه الثقة حصيلة أخبار الاستعدادات العسكرية للجيوش العربية كنا نتابعها طيلة شهر مايو..ولن أنس توجه لواء اليرموك الذي أرسلته الكويت مساهمة منها لتحرير فلسطين.كنا نتابع كل ذلك بشغف وإثارة رغم طفولتنا.

هذا هو المشهد حينها برواية أحمد سعيد المذيع الأشهر بإذاعة صوت العرب.

أما مالم نكن نعرفه حينها وظللنا لا نعرف أسبابه طيلة سنوات بعدها، فقد جمعه ميشيل أورين في كتابه ستة أيام من الحرب..جمع فيه شهادات شهود العيان للحدث من ضباط وجنود ومدنيين وصحفيين وسياسيين،دون إبداء رأي أو تحليل.

والكتاب يقع في 600 صفحة.. جمعة مؤلفة من أكثر من 26 أرشيف ووثيقة

66

مقابلة تاريخية شفوية لشخصيات سياسية وعسكرية ومدنية من مصر وسوريا والأردن وفلسطين وإسرائيل وروسيا وفرنسا وأمريكا

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كتاب وصحيفة عربية وغير عربية..

قرأته من الجلدة إلى الجلدة.. بل صفحة صفحة.. بل حرفا حرفا لم أجد فيه ما يتحامل به مؤلفه على العرب أو ماينحاز به إلى اليهود.. بل شهادة موضوعية تبين المشهد الحقيقي لأقصر حرب بأغرب سيناريو .

سيناريو جمع بين غاية الشعور بالمسؤولية وغاية الاستهتار بها.. بين زعيم أجج الحرب، يريدها حرباً سياسية لتولي زعامة الأمة العربية، وقائد عسكري يريد خوض الحرب بقيادات قامت على ولاءات وعداءات شخصية وقرارات ميدانية مصيرية بنيت على بلاغات إذاعية.. سيناريو يجمع بين جيش أسس على عقيدة ترى في استرداد القدس جهاداً مقدساً يستمد قوته من شجاعة يوشع بن نون والملك داود والمكابيين

وجيوش عقيدتها مبعثرة بين قومية وبعثية ترى التمسك بالدين رجعية والتفلت منه تقدمية!!

هذا هو سيناريو حرب الأيام الستة التي حُسمت في الساعات الثلاث الأولى من يومها الأول يوم 5 يونيو.

هذه الحرب التي أضافت إلى إسرائيل ضعفي مساحتها وهو ما لم يكن يخطط له، بل لم يكن يحلم به ليفي أشكول المتردد وحكومته المنقسمة على نفسها.

كان غاية التخطيط والجهد الاستخباراتي الرئيس ‏هو تحقيق ضربة استباقية دفاعية للقضاء على سلاح الجو المصري الذي كانت تخشى منه إسرائيل على نفسها وعلى مفاعل ديمونة النووي وتحييد الجيش المصري، ثم سلام يبنى بينها وبين مصر نتيجة لهذه النتيجة وتحقيق صلح مع سوريا والأردن لحماية حدودها من هجمات الفدائيين الفلسطينيين.

هذا غاية ما كانت تطمح إليه حكومة الكيان.. ‏واما ما سوى ذلك فكان وليد الساعة والفرصة عندما رأى جيش الدفاع الإسرائيلي حالة الجيش المصري المزرية وباقي الجيوش العربية، التي دعت مريام زوجة ليفي أشكول أن تتجرأ وتطلب من ديفيد إليعازار أن تكون بانياس هدية عيد ميلادها..

سأضرب صفحاً عن ذكر الجبهة السورية حيث لم يعدُ الأمر أن يكون بعض اشتباكات ثم هروب، ولن أذكر خيانة تسليم القنيطرة والجولان

وإن كان ثمة قتال ومقاومة باسلة فقد كان من الجبهة الأردنية.

وأما الآن .. فإلى الحدث

يتبع

حمد السنان