أعلنت وزارة التربية الكويتية قبول 24264 طالبا وطالبة في الفصول التفاعلية (المنصة التعليمية) حتى الآن مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك 29908 طلاب يستحقون التقدم لاختبارات الصف ال12 بينهم 5000 طالب من مرحلة تعليم الكبار.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء عقب اجتماع موسع لوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مع مديري عموم المناطق التعليمية ومدراء المدارس الثانوية.

ونقل البيان عن الوزير الحربي إشادته بمساعي الوزارة مع انطلاقة المنصة التعليمية وجهود أهل الميدان التربوي لما لهم من تأثير فعال على نجاح سير العملية التعليمية مؤكدا أهمية التركيز على بعض القضايا الأساسية والمسؤولية الوطنية والمشاركة والتعاون بين قطاعات الوزارة.

من جهته شدد وكيل وزارة التربية بالانابة والوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر بجاد وفق الوبيان على ضرورة طرح الاستفسارات اللازمة من قبل مدراء المدارس والتواصل مع الجهات المعنية عن كل ما يتعلق بالمنصة التعليمية.

وأشار بجاد إلى أن نجاح هذه المنصة قائم على جهود مدراء المدارس وحرصهم على التفاعل معها.

بدوره أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام بالوزارة أسامة السلطان بحسب البيان عن سعادته للتفاعل والإقبال من قبل المدارس والطلبة للتسجيل في المنصة التعليمية.

وأضاف السلطان أن تسجيل الطلبة في المنصة التعليمية مستمر ولن يغلق وذلك لاتاحة الفرصة أمام بقية الطلبة للتسجيل.

وأوضح أن إغلاق المنصة أمس كان من أجل تحديثها وفرز عدد الطلبة وتمكين الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية للتسجيل عن طريق الرقم المدني فقط دون الحاجة للرقم المتسلسل.