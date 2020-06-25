كتاب سبر High Light

مزحة مؤلمة

منذ ساعة واحدة
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قال مسئول ألماني : كنت أمام خيارين ؛ إمَّا أن أخدم بلدي ليُصبح من أفضل بلدان العالم أو أن أسرقة وأُغني نفسي وعائلتي ؛ فاخترت الأول.
فرد مسئول كويتي وقال : كنت أمام نفس الخيارين، لكن الألماني أخذ الأول ، ولم يترك لي سوى الخيار الثاني!
من الوهلة الأولى يظهر الموضوع على أنه مزحة ولكنها مؤلمة ؛ فألمانيا قدمت نموذجا راقيا للإنسانية ، والكويت أصبحت اليوم تصدر الفساد للعالم ؛ ولا سيما في شبهات غسيل الأموال في ماليزيا وكوريا الشمالية ؛ فمعروف أن الإنسان نتاج بيئته ؛ فإذا كان هذه البيئة يحكمها إطار حضاري قيمي ترتفع فيه قيم العمل والإنتاج والأمانة والنزاهة … إلى غير ذلك من قيم نبيلة ، تقدمت الأمة وعلى شأنُها ؛ وعلى النقيض من ذلك تسود شرعنة الفساد وتنتشر قيم المحسوبية والرشوة والانتهازية، الى غير ذلك من قيم فاسدة ؛ فيتم إنتاج قوى نافذة تحارب أي نفس إصلاحي ، وما استجواب الوزيرين الحربي والشيتان عنا ببعيد ؛ ووفقاً لهذا النهج يتم إقصاء أي صوت إصلاحي حر من المشهد ، ويكفي أن نتساءل ؛ أين هم رموز العمل السياسي الآن؟!.

وغير خفي عن أحد ؛ أن فضيحة الصندوق الماليزي أصبحت حديث الناس والصحافة العالمية في حادثة فساد مخجلة ، تعتبر هي الأخطر والأضخم في تاريخ الكويت من حيث التعاطي العالمي ، وعدد المتورطين فيها سواء من الداخل أو الخارج ، ناهيك عن حجم الإساءة لسمعة الكويت ؛ ولا سيما أنها تسعى لاستقطاب روؤس الأموال العالمية ، للإستثمار في ميناء مبارك و الجزر الكويتية، لتحويل الكويت مركزاً مالياً عالمياً، وفقاً لمتطلبات رؤية قائد مسيرتنا صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الصباح .
ختاما :
من الملاحظ أنه كلما توجهت القوي الشعبوية الفاعلة في مجتمعنا الكويتي ناحية فساد الطبقة البرجوازية ؛ قدمت هذه الطبقة ضحايا من صبيانهم لتخفيف الضغط و للتنفيس عن الشعب ؛ وحسبك مراجعة نوعية القضايا المقدمة للنيابة من حيث حجم شبهة الفساد ونوعية الأسماء التي لا تنتمي الى النخبة وإنما لحاشيتهم ؛ لذلك نحث ونشد من أزر المصلحين من أبناء الشعب الكويتي لمضاعفة الجهود المتميزة المبذولة في اتجاه مكافحة الفساد ؛ وذلك بهدف كسب مزيد من الجولات في حربنا الضروس ضد منظومة الفساد .

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ،شرفاء ، أمناء .
اللهم أكشف عنا الغمة وبلاد المسلمين وكل البشرية برحمتك يا ارحم الراحمين.
ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي

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د.حمود حطاب العنزي

د.حمود حطاب العنزي

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