أعلنت بلدية الكويت اليوم السبت تركيب 157 إعلان (موبي) في المحافظات الست ضمن حملة التوعية التي أطلقتها بمشاركة الهيئة العامة للبيئة تحت شعار (ارميها في الأماكن المخصصة لها) منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البلدية في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة إن حملة التوعية تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بإلقاء القفازات والكمامات المستخدمة في الأماكن المخصصة لها في جميع المحافظات تجنبا لانتشار عدوى الفيروس.

وشددت على أهمية مشاركة ومساهمة الجميع في اتباع تعليمات الجهات المعنية والإرشادات التوعوية للحيلولة دون انتشار العدوى بالفيروس والقضاء عليه.

وأوضحت أن الحملة تتضمن عدة محاور رئيسية تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بإلقاء القفازات والكمامات المستخدمة في الأماكن المخصصة لها والقضاء على المظاهر السلبية التي تضر نظافة البيئة وتساعد في سرعة انتشار الفيروس.

وذكرت أن البلدية والهيئة العامة للبيئة توليان اهتماما كبيرا بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونظافة البيئة من خلال توعية أكبر شريحة من المجتمع وترويج حملة (ارميها في الأماكن المخصصة لها) للقضاء على المظاهر السلبية التي تساعد على انتشار العدوى.

وقالت البلدية إن الإعلانات ال157 في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست تحمل عبارات توعية باللغتين العربية والإنجليزية تحث الجميع على إلقاء القفازات والكمامات المستخدمة في الأماكن المخصصة لها.

وبينت أن الإعلانات التوعوية تم توزيعها على المحافظات الست إذ تم تركيب 20 إعلانا بمحافظة حولي و42 في العاصمة و22 في (مبارك الكبير) و32 في الأحمدي و16 في الجهراء و25 في الفروانية.