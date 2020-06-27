أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور فواز الرفاعي توفر فرص للتدريب الطبي للأطباء البشريين الكويتيين العاملين لدى وزارةالصحة في الجامعات الكندية بحيث تبدأ البعثة في يوليو 2021.

وقال الرفاعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه سيتم استقبال طلبات الابتعاث إلكترونيا اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى نهاية يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020.

وأضاف أنه تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة فإن تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الكندية وللمرةالأولى سيكون إلكترونيا بالكامل ولا يتحتم على الطبيب زيارة المعهد لتسليم الطلب أو للحصول على شهادة إنهاء سنة التدريب التي يمكن طلبها عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته وسترفع تلقائيا عند طلبها مع نموذج طلب الابتعاث كما سيحص الطبيب على نسخة منها عن طريق بريده الإلكتروني.

وأكد أنه على الأطباء المتقدمين لطلب الابتعاث ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني (kims-scholarship.com) لمعرفة طريقة تقديم الطلب والاطلاع على أسماء الجامعات الكندية والتخصصات التي توفرها كل جامعة وشروط التقديم والمستندات المطلوبة إضافة إلى بعض الملاحظات المهمة.

وبين أنه بعد التأكد من استيفاء الطلبات للشروط سيتم إرسالها إلى مكاتب الدراسات العليا بالجامعات الكندية التي ستتواصل مع من وقع عليه الاختيار للتنسيق على كيفية إجراء المقابلات أو عند الحاجة لأي طلبات أو معلومات إضافية معربا عن تمنياته لجميع الأطباء بالتوفيق.