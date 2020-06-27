نبدأ من حيث انتهينا في المقال السابق ؛ حيث أكدنا على أنه كلما اقتربنا من فساد حكومة الظل ولا سيما أم الفضائح فضيحة الصندوق الماليزي ، كلما ضحوا بفساد الطبقة الاقل في منظومة الفساد ؛ وهذا ما أكدته بالفعل جريدة القبس بإفتتاحيتها في يوم الجمعة حيث “أسفرت نتائج تحقيق النيابية في قضية البنغالي عن وجود “نائيبان حاليان يغسلان الاموال” في خبر نزل كالصاعقة على مسامع كل المراقبين والمتابعين للشأن السياسي الكويتي ، فكيف يصل نواب الأمة إلى هذه الدرجة من الدرك الأسفل من الانحطاط ، ليعملوا لصالح وافد بنغالي كان في بداياته عامل نظافة؟!- مع احترامنا لكل المهن- ولكنها تعتبر حقيقية مؤلمة بشعة تصور لنا إلى أي درجة وصلت الخسة ودناءة النفس ، ومن زاوية أخرى تمثل هذه الحالة أعلى درجات الإهانة المركبة للشعب الكويتي؛ حينما نتذكر أن خير من مثل الأمة في المهجر ، والنواب القبيضة حصلوا على معزب جديد بنغالي ؟! ؛ لذلك نستشعر حجم الخطر الذي نعيشة عندما نفكر أن ما خفي كان أعظم ويحق لنا أن نتساءل ؛ وين رايحين؟!.

إن حيل حكومة الظل في تقديم ضحايا فساد لصرف الأنظار عن كارثة شبه غسيل الأموال في الصندوق السيادي الماليزي وكوريا الشمالية ؛ لن تنطلي على ثاني أذكى شعب عربي ؛ والذي يفهم ويعي أن اختزال كل فساد الكويت بقضية وافد بنغالي ضرب من الخيال؟!

نفتخر بوقفات شعبنا الكويتي العظيم في وجه منظومة الفساد ولكن لابد أن نحذر من أن صعود الشعبوية في ظل تراجع الديمقراطية؛ يعتبر بعداً خطيراً ، ولا سيما في ظل غياب رموز المعارضة القصري؛ فالتخوفات تنصب بإتجاه إستغلال هذا التذمر الشعبي من أطراف مضللة ، فيخرج الوضع عن السيطرة ؛ ولا سيما في ظل غياب الخطاب السياسي الوطني للمعارضة ومن يمثله ، وهذا ما أكدته كثير من الدراسات العلمية ؛ والسؤال الملح المطروح ، هل حكومة الخالد تعي أبعاد خطورة هذا الوضع ؟

ختاما :

إن روح الإصلاح التي تهيمن على الشعب الكويتي الآن ؛ تحاول أطراف محسوبة على حكومة الظل استغلالها من خلال خلق وانتاج فكر إصلاحي جديد يهمش و ينتقص من تضحيات رموز العمل السياسي الوطني في المهجر ، بمحاولة يائسة وفاشلة ؛ فتناسوا أن تضحيات الشباب الوطني محفورة بوجدان كل الشرفاء من الشعب الكويتي بإختلاف حللهم ومللهم ، والذي يثير الانتباه أن معظم من تستخدمهم حكومة الظل لهذا الغرض ؛ هم من الضعفاء البسطاء الذي يفتقرون لأدنى درجات النضج السياسي ، فقدموا لنا حالة مضحكة من حالات الطفولة السياسية المنتشرة بكثرة في مناخنا السياسي؟!

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ،شرفاء ، أمناء

اللهم أكشف عنا الغمة وبلاد المسلمين وكل البشرية برحمتك يا ارحم الراحمين

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي