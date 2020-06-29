العكشان: جاهزية تامة لعودة العمل في “الأشغال” و “الطرق”

أعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العكشان العجمي، عن تمام الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدوام الرسمي في وزارة الأشغال العامة و الهيئة العامة للطرق والنقل البري، عملاً ووفقا للمعايير الصحية المتبعة في البلاد في ظل هذه الظروف الصحية ووفق الاجراءات الاحترازية المقررة.

وأوضح م.العكشان في بيان صحفي أنه قد تم إصدار تعميم يتضمن التدابير اللازمة لبدء العودة التدريجية للعمل، وهي تأتي ضمن المعايير والمراحل التي حددتها السلطات الصحية ومجلس الوزراء، لعودة الموظفين العاملين إلى ممارسة أدوارهم وأداء أعمالهم بشكل تدريجي وبنسبة 30% ، داخل مبنى الوزارة والهيئة والمباني التابعة لهما.

وبين الناطق الرسمي للأشغال العامة وهيئة الطرق أنه و وفقاً للتعليمات وإلتزاماً بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل في ظل هذه الظروف الصحية، فإنه لن يسمح بدخول الوزارة لمن لا يرتدي «الكمام»، مع ضرورة قياس درجات الحرارة للموظفين، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في أماكن العمل.

وأهاب م.العكشان بأهمية حرص العاملين على تطبيق التعليمات المتعلقة بعودة العمل من التقيد بالإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية، و منع مشاركة أسطح العمل، والتقيد بالتباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على إرتداء الكمامات والقفازات الوقائية، وإستخدام المعقمات بشكل مستمر ، على أن تكون عملية الحضور والانصراف للعاملين حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية المنظمه للعمل.