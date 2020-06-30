تفقد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الثلاثاء عددا من المجمعات التجارية التي بدأت العمل بالمرحلة الثانية ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وذلك للوقوف على مدى التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية لصحة وسلامة الجميع.

وأكد المنفوحي في بيان صحفي عقب الجولة على تشديد البلدية الرقابة على المحلات في المجمعات التجارية للتقيد بالاجراءات والتدابير الوقائية والحرص على صحة وسلامة الجميع وفرض هيبة القانون ودعم كافة الاجراءات الاحترازية الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن البلدية اطلعت على الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة في عدد من المحلات بمجمعي (الأفنيوز) و(360) مشيرا الى أن هذه الجولة تهدف إلى التأكد من مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وشدد على عدم تهاون البلدية في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمخالفة الاجراءات الصحية مؤكدا أن صحة وسلامة كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة “خط أحمر” ومن يتجاوزه سيعرض نفسه للمخالفة والمساءلة القانونية.