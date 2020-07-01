باشرت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاربعاء بتوزيع سجادات الصلاة وكمامات وقفازات ومعقمات على الموظفين والمراجعين في مختلف مؤسسات الدولة مع بدء العودة للعمل في المرحلة الثانية من خطة الحكومة التدريجية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك يأتي في سياق الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للحد من انتشار الفيروس مبينا ان التوزيع شمل مجمع الوزارات والنيابة العامة وديوان الخدمة المدنية.

واضاف الساير ان الجمعية تسعى للقيام بدور بناء مساهمة منها في الوقاية حرصا على سلامة الموظفين والمراجعين منوها بأهمية الوقاية والالتزام بالإرشادات الصحية واتخاذ إجراءات احترازية جدية وعلى رأسها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات حماية للجميع.

واعرب عن شكره للفرق التطوعية التي تتولى التوزيع منذ بداية الأزمة مواكبة للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة مشيرا إلى ان عملية توزيع هذه الأدوات الاحترازية سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة على سائر المؤسسات الحكومية.