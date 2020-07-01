وجه المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي بوقف إزالة الصور والرسومات الحائطية (الجداريات) التي يقوم بعملها بعض الرسامين التشكيلين في عدد من الأماكن العامة.

وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن توجيهات المنفوحي لقطاع تنمية المشاريع في البلدية تأتي في إطار تجميل الأسواق والأماكن العامة وتشجيع الإبداعات للكوادر الفنية من ممارسة هواياتهم ومنها الصور المرسومة على الحوائط.