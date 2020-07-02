توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن يكون طقس البلاد شديد الحرارة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس مساء اليوم يكون مائلا للحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 27 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا وتتراوح مابين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خصوصا المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 47 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا ارتفاعه ما بين 2 و7 أقدام.

وذكر أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.