أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية أن فرقها المكلفة بتوصيل الأدوية لمنازل المرضى من المواطنين والمعفيين من الرسوم اختتمت أعمالها التي بدأت منذ 29 مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي حيث بلغ مجموع الوصفات الطبية التي قامت بإيصالها 60 ألف وصفة.

وقال مراقب السلامة والصحة المهنية ب(الإطفاء) المقدم الدكتور فايز النصار في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الخميس إنه عمل خلال تلك الفترة 450 ضابط وضابط صف من خلال 350 سيارة مجهزة بجميع الاحتياجات اللوجستية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف النصار أن هذه المهمة اختتمت أعمالها نتيجة لعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الصحة بعد دراسة الموقف الصحي وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن مهمة توصيل الأدوية جاءت بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتحت إشراف مباشر من المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور عبدالله البدر ومدير إدارة الصيدليات الدكتور عايد الشمري وجميع العاملين في مستشفيات وصيدليات وزارة الصحة وكذلك مستشفى (الشيخ جابر الأحمد) للقوات المسلحة ومستشفى الأحمدي التابع للقطاع النفطي ومعهد دسمان للسكري ومركز (بيت عبدالله) للرعاية التلطيفية.