الجهراء الكويتي يبرم أولى صفقاته الصيفية

أنجزت إدارة الجهراء الكويتي، الصفقة الأولى لتدعيم الفريق في رحلة التحضير للموسم المقبل، بالتعاقد مع الإيفواري أحمد تيتي مهاجم الساحل.

ويأتي التعاقد مع أحمد تيتي كبديل للكاميروني دينجر الذي انتهى عقده مع أبناء القصر الأحمر.

ونجح تيتي في الظهور بشكل مميز مع أبناء أبو حليفة، بدخوله دائرة المنافسة على لقب هداف الدوري، وهو ما دفع الجهراء للتعاقد معه.

وينضم تيتي للإسباني ديمبلي الذي يمتد عقده لموسم إضافي، مع رغبة إدارة الجهراء في استمرار اللاعب.

ومن المنتظر أن تنطلق رحلة إعداد أبناء القصر الأحمر، الأسبوع القادم، بعد الخضوع لفحوصات كورونا.