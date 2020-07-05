أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد فرضها غرامات ومخالفات مالية بلغت قيمتها 400ر3 مليون دينار كويتي (نحو 22ر11 مليون دولار أمريكي) على بعض الشركات غير الملتزمة بتجديد التراخيص بشأن أنشطتها المقامة على أملاك الدولة.

وقال مدير إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي الحميدي المطيري في بيان صحفي إن الإدارة نفذت عدة جولات ميدانية على عدد من الشركات في المنطقة الجنوبية للتأكد من وجود الترخيص وسريان رخصة السلامة وترخيص التشوين لإقامة النشاط على أملاك الدولة.

وأضاف المطيري أن الجولات التى نفذها المفتشون أسفرت عن تحرير 16 مخالفة لعدم وجود ترخيص وانتهاء تراخيص التشوين الخاص لبعض تلك الشركات وقيامها باستغلال أراض تابعة لأملاك الدولة.

وشدد على أن الحملات مستمرة ومكثفة لرصد جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقها على الفور بناء على توجيهات الإدارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات والتأكد من كل التراخيص الممنوحة سواء تراخيص السلامة أو التشوين.

ودعا المطيري أصحاب الشركات إلى الالتزام بكل اللوائح والأنظمة التي سنتها البلدية والإسراع باتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج كل التراخيص المتعلقة بهذا الخصوص تجنبا للمخالفة والغرامة.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.