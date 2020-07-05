اعلنت السلطات الالمانية اليوم الاحد تسجيل حالتي وفاة و239 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في المانيا (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي ان الاعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الاجمالي للوفيات الى 9012 حالة وللاصابات الى 196335.

واضاف المعهد انه تم تسجيل 300 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين من المرض لغاية الان 181700 شخصا.