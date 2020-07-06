“ابن سينا”: 2681 وصفة دوائية لمستحقيها في المنازل خلال 3 أشهر

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية أن عدد الوصفات الدوائية التي تم إيصالها لمستحقيها في المنازل خلال الفترة من مارس وحتى يونيو الماضيين في المستشفى والمراكز التابعة لها بلغت 2681 وصفة دوائية.

وقالت المستشفى على حسابها على “تويتر” إن عدد الوصفات التي صرفت في “ابن سينا” بلغت 2011 وصفة دوائية، فيما بلغت الوصفات التي صرفت في مركز البحر للعيون ومركز البابطين للحروق بلغت 329 وصفة دوائية، فيما بلغت عدد الوصفات الدوائية التي صرفت للمرضى في المنازل من مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء 341 وصفة دوائية. وأوضحت أن عدد الاستفسارات والاستشارات الدوائية بلغت 2480 استشارة.

من جانب آخر، أعلن قسم الباطنية في مستشفى الصباح عن تفعيل خدمة الواتس اب لحجز مواعيد العيادات الخارجية، لمراجعي قسم الباطنية على الرقم 2462065، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.