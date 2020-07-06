القادسية الأكثر شعبية بالكويت

أجرى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام الماضية تصويتا عن أكثر الأندية الكويتية شعبية في الكويت.

واحتل القادسية صدارة التصويت وبنسبة كبيرة 51% وبفارق كبير عن غريمه التقليدي العربي الذي جاء ثانيا بنسبة 29%، فيما احتل السالمية المركز الثالث بنسبة 14%، ثم الكويت بـ 4% وخامسا كاظمة 2%.

وشارك في التصويت 26029 شخصا، حيث كان هناك تفاعل كبير من قبل عشاق الأندية سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق «واتساب»، وذلك للحصول على أكبر عدد من الأصوات الذي ناله الأصفر وبنسبة تجاوزت نصف باقي المشاركين الأربعة جميعا.