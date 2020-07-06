حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 07 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
07 يوليو 2020
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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