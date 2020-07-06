الفارس تعلن بدء “تكويت” العقود في الأشغال والاسكان والجهات التابعة لها

في خطوة جديدة نحو عملية التكويت وإحلال الكوادر الوطنية العقود في الجهات التابعة لها بعد اعلانها سابقاً بدء الإحلال وانهاء خدمات الوافدين في الجهات التابعة لها والذي تم بدء تنفيذه بالفعل، أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس عن تشكيل لجنة لإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية على مستوى العقود والاتفاقيات الاستشارية.

وقالت الفارس عبر تغريدة على حسابها : “إيماناً منا بدعم الكوادر الوطنية واستكمالاً لما بدأناه في خطة التكويت.. فقد شكلنا لجنة لإعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها الجهات التابعة لنا بهدف زيادة فرص العمل للكوادر الوطنية التي اثبتت جدارتها على جميع الاصعدة”.

وتمثل هذه المبادرة من الوزيرة د.الفارس دعم جديد للكوادر الكويتية عبر تقديم فرص لهم على مستوى العقود والاتفاقيات في الجانب الاستشاري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية و وزارة الأشغال العامة و الهيئة العامة للطرق والنقل البري و بنك الإئتمان الكويتي، وهي الجهات التي تتبع الوزيرة د.رنا الفارس.