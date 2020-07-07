تتعرض الكويت إليى مؤامرة وهجمة ممنهجة وراءها أطراف خارجية بمساندة ودعم الصحف الصفراء وبعض الشبيحة والخدعة الأعلامية هي إستخدام فوبيا الإخوان المسلمين لينجر ورائها طوابير من العوام وأحيانا كثيرة مثقفين ينتمون لتيارات سياسية تحركهم نظرية الإقصاء والكره لا أكثر ولا أقل .

وإذا أمعنت النظر ستكتشف أن سبب هذه الهجمة هو موقف الكويت الحيادي من الأزمة الخليجية الذي أتى حرصاً من القيادة الرشيدة علي أهمية وحدة الخليج وبالتالي تطويف الفرصة أمام المتربصين بهذا الكيان ؛ وتتعاظم الأهمية الآن بوجود جو إقليمي ملتهب ؛ لذلك أتى موقف دولة الكويت الحيادي والإيجابي بتدخل أمير الحكمة وقائد الإنسانية أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد كطرف فاعل للصلح.

وما التطاول على المفكر الكويتي د.عبدالله النفيسي الذي يتبنى وحدة الخليج لمواجهة الأخطار الوجودية ؛ إلا دليلاً قاطعاً للهجوم على الكويت ومواقفها الثابتة من القضايا العربية ، ولا سيما قضية التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب؟!.

يتم ذلك وللأسف بمساعدة مرتزقة كويتيين ، لذلك نطالب السلطات المعنية في دولة ‎لكويت رصد هؤلاء المرتزقة من جميع الأطراف ، والذين لم يمتثلوا للإرادة الاميرية بإلتزام الحياد ومحاسبتهم حسابا عسيراً لانهم دخلوا في خانة الخيانة.

ختاما :

الكويت خط أحمر هذا ما عبر عنه الكويتيون عندما وقفوا دفاعاً عن الرمز الوطني د.عبدالله النفيسي صاحب الشهرة العالمية الواسعة والمواقف الثابتة من القضايا المحلية والعربية والدولية ؛ ليتحول تويتر إلى كرنفال وطني احتفالاً بمفكر الكويت الكبير صاحب الكريزما والاستقراءات السياسية العميقة ، والتي لا تستطيع العقول الصغيرة استيعابها وفهمها ، فحق عليهم القول “العيال كبرت”.

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء .. اللهم اكشف عنا هذه الغمة وبلاد المسلمين وكل البشرية برحمتك يا أرحم الراحمين

ودمتم بخير.

د.حمود حطاب العنزي