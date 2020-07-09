الحركة الديمقراطية المدنية ⁧‫: نعلن تضامننا الكامل مع الإخوة في حركة العمل الشعبي

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية ⁧‫بياناً تضامنياً كاملا في حركة العمل الشعبي:

تستمر تبعات إصدار قانون الجرائم الإلكترونية سيء الذكر الذي ضيّق من حرية الرأي وأصبح سيفاً مسلطاً على رقبة كل من أراد أن يرفع صوته برأي مخالف لما تراه السلطة أو بعض أدواتها .

لقد صمم ذلك القانون المشين لتحتمي خلفه السلطة وأدواتها من أي انتقاد أو تجريح تبرره المذكرة التفسيرية للدستور في حق من يتولى المنصب العام ، ولمحاصرة الفضاء العام المتاح للشعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استحوذت السلطة ومن حولها من المتطفلين على وسائل الإعلام التقليدية .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية إذ نعلن تضامننا الكامل مع الإخوة في المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي والإخوة المغردين الذي أعادوا نشر بيانهم بشأن ما طال جلسة العفو الشامل من عبث وتجاوز في فبراير الماضي ، لندعو القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشعب الكويتي كافة لوقفة مستحقة وعمل جاد لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وجميع القوانين الأخرى المشابهة المقيدة للحريات والتي لم تجلب لأبناء هذا الوطن إلا السجون والتهجير القسري .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية

الكويت

الخميس 18 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق 9 يوليو 2020 م