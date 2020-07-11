حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.