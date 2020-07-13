قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة برؤية الهلال وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات 9 ذي الحجة الموافق 30 يوليو الجاري وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 الجاري.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن شهر ذي الحجة يبدأ بتاريخ 22 يوليو الجاري حسب معطيات وظروف القمر وهي اقتران القمر مع الشمس الساعة 8 و33 دقيقة مساء يوم الاثنين 20 الجاري وبالتالي يكون وقت غروبه مع غروب الشمس وتستحيل رؤيته في أي بقعة بالأرض.

وأوضح أنه في يوم الثلاثاء 21 الجاري تكون ظروف رؤيته ممكنة حسب المعطيات والمتمثلة في أن عمر القمر 22 ساعة و15 دقيقة ومدة بقائه في السماء بعد غروب الشمس 51 دقيقة وارتفاعه عن الأفق بعد غروب الشمس 10 درجات والاستطالة وهي البعد الزاوي بين القمر والشمس 12 درجة ونصف الدرجة ونسبة إضاءة الهلال 18ر1 في المئة.

وذكر أنه بهذه المعطيات يمكن رؤية الهلال ويكون يوم الأربعاء 22 الجاري أول أيام شهر ذي الحجة وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة هو يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري وأول أيام العيد الجمعة.