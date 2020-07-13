استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم الاثنين مبعوث فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي.