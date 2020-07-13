أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري اليوم الاثنين عن افتتاح تحويلة مرورية في مشروع تطوير الطرق جنوب السره بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز تجاه الاحمدي مدخل الطريق الخدمي المؤدي لطريق الدائري السادس.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان الهدف من ذلك انشاء الطرق الدائمة والخدمات مشيرة الى ان الافتتاح سيتم بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بعد غد الاربعاء.