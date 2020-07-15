أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم الأربعاء أهمية إدخال (التعلم الإلكتروني) بكل أبعاده في العملية التعليمية والتربوية لتحقيق الأهداف المنشودة وخلق جيل قادر على التعلم الذاتي ليتمكن من مواكبة التطورات الطارئة والمتسارعة عالميا.

وشدد الوزير الحربي في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع موجهي (الحاسوب) على أهمية تدريب الهيئة التعليمية خلال الفترة المقبلة على حزمة تطبيقات (مايكروسوفت تيمز) التي تمتلك مجموعة متنوعة من الخيارات تمكن المعلم من استخدام استراتيجيات تعليمية متعددة داخل الفصول التقليدية وكذك لالتفاعلية عن بعد من خلال المنصة التعليمية.

ولفت إلى أهمية دور التوجيه الفني للحاسوب في الارتقاء بالكوادر التعليمية فنيا من خلال تدريبهم على أحدث الأدوات والتطبيقات المستخدمة في التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وحث موجهي (الحاسوب) إلى بذل الجهود في تدريب المعلمين على استخدام التطبيقات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة عبر إعداد وإنشاء مواد التدريب التفاعلي وأدلة الاستخدام ومواد الفيديو الإرشادية.

ودعا وزير التربية الموجهين إلى تقديم تصور شامل حول الخطة التدريبية المطلوبة للمعلمين في أسرع وقت والتركيز على أن تكون قصيرة المدى لأعضاء الهيئة التعليمية بالمرحلة الثانوية ومتوسطة المدى لبقية المراحل الأخرى رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط.