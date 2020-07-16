“الائتمان”: خدماتنا متاحة إلكترونياً دون حاجة لمراجعة البنك

دعا بنك الائتمان عملاءه إلى الاستفادة من خدماته المختلفة المتاحة على بوابته الإلكترونية kcb.gov.kw، لا سيما في ظل الظروف والتداعيات الراهنة التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19).

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أنه «حرصاً على سلامة وصحة مواطنينا الكرام من عملاء البنك ندعوهم إلى الاستفادة من حزمة الخدمات التي يتيحها البنك عبر بوابته الإلكترونية ومنها: قروض البناء، الشراء، التوسعة والترميم، المحفظة، الزواج، قروض المرأة، طلبات الدفعات، ومواد الدعم، سداد الأقساط، منح ذوي الإعاقة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر».

وأكدت أن البنك، ومن باب الحرص على سلامة العملاء، والحاجة إلى التزام الإجراءات والتدابير الوقائية، لن يستقبل العملاء لأي من الخدمات المتاحة على البوابة الإلكترونية للبنك.

من جهة أخرى، أعلنت الخشتي أن فرع البنك في غرناطة سيبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 2020/07/19 من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 1 ظهراً استقبال المواطنين وفقاً لمواعيد مسبقة، من خلال التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك KCB Mobile Banking، من الراغبين بإنجاز معاملات «توقيع العقود، تسليم الشيكات الخاصة لعملاء بنوك: التجاري، وربة، الأهلي الكويتي والأهلي المتحد»، وتسليم الـ(IBAN) لعملاء بنوك: الوطني، بيت التمويل، الخليج، برقان وبوبيان.

وأوضحت الخشتي أن عملاء البنك من فئتي كبار السن وذوي الإعاقة، سيتم استقبالهم وفقاً لمواعيد مسبقة من خلال الاتصال الهاتفي على رقم 22303333.