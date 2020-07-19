“حزب الأمة” يدعو إلى وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية

أصدر حزب الأمة البيان التالي الطي تلقت نسخة منه:

‏ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها الكويت اليوم، وفي ظل الأخطار المحيطة الخارجية الإقليمية والدولية..

فإن (حزب الأمة) ليدعو الشعب الكويتي إلى وحدة الصف، وتماسك الجبهة الداخلية، والمشاركة في تحمل مسئولياته، وإدارة شئون بلده، من خلال حكومة منتخبة، تعبر عن إرادته كمصدر للسلطات جميعا، وهو ما يستوجب من الحكومة المبادرة إلى تحقيق المصالحة مع قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية، والإفراج عن معتقلي الرأي، وإلغاء القوانين والأحكام التي تصادر الحريات العامة.

كما يؤكد (حزب الأمة) ضرورة تطوير العملية السياسية بمؤسساتها وممارساتها، بعد نصف قرن من التراجع والفشل السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة مواكبة ما يتطلع إليه الشعب الكويتي ككل شعوب الخليج في ظل الربيع العربي من تغيير جذري وإصلاح حقيقي.

هذا وندعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها، وجميع بلاد المسلمين، ويصلح ذات بينهم، ويوحد كلمتهم على الحق والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه ..

الأحد

٢٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ

الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٠م