أكد وزير التربية ووزير التعلي العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي أهمية دور الموجهين في وضع الية جيدة للاختبارات لتسهيل العملية التعليمية للطلبة موضحا ان تصميم الاختبارات سيكون مرتبطا بالجهد المبذول خلال التدريس وان الأسئلة ستكون من ضمن المنهج الدراسي.

جاء ذلك في بيان ل(التربية) عقب اجتماع عقده الوزير الحربي اليوم الاثنين مع موجهي وموجهات مختلف المواد التعليمية بحضور وكيل الوزارة بالإنابة والوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر المطيري والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.

وأفادت ان الاجتماع ناقش المراحل القادمة من آلية التعليم عن بعد وسير العملية الدراسية واختبارات الطلبة اضافة الى مناقشة الحضور والغياب في صفوف الطلبة الافتراضية التي تثبت الحضور الفعلي والاستفادة من تجربة البوابة التعليمية.

وذكرت ان الاجتماع تضمن مناقشة أربعة بنود مهمة فيما يتعلق بآلية العمل المستقبلية للعملية التربوية وهي حضور الفصول الافتراضية والواجبات والتفاعل الطلابي والتقرير الأسبوعي.

وأوضحت ان السلطان أوصى من جانبه جميع الموجهين والموجهات بتحديد الأهداف والية العمل وقراءة المهارات المتعلقة بسير العملية التربوية مثل تحديد الجداول الدراسي وإعادة قراءة المنهج من جديد.