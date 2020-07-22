أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاربعاء قرارا اضافت بموجبه 6 أنشطة جديدة إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوزارة في بيان ان القرار الوزاري رقم 128/2020 ينص على إضافة أنشطة تأجير قطع المعدات البحرية وإدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها ونقل المرضى وكبار السن للحالات غير العاجلة وذوي الاحتياجات الخاصة اضافة إلى نقل الجثث في المناطق الحدودية وتصنيع المجسمات باستخدام الطباعة متعددة الابعاد.

وأشارت إلى انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه كل فيما يخصه.