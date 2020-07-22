أصدر وكيل وزارة التربية الكويتية بالإنابة الدكتور بدر المطيري قرارا بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2019/2020) للمرحلة الثانوية وبدء العام الدراسي (2020/2021) لجميع المراحل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن القرار نص على أن يبدأ دوام جميع العاملين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الأول من سبتمبر المقبل فيما يبدأ جميع الطلبة في كل المراحل التعليمية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن بدء دوام جميع العاملين في المرحلة الثانوية والموجهين الفنيين سيكون في 4 أغسطس المقبل فيما يبدأ دوام المتعلمين عن طريق التعليم عن بعد للصف ال12 في التاسع من الشهر ذاته.

وذكرت أن دوام جميع العاملين في المرحلة الثانوية والوظائف الاشرافية والهيئة التعليمية والإدارية سيكون بمقار المدارس وكذلك الموجهين الفنيين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية والنسب المقدرة من ديوان الخدمة المدنية حسب كل مرحلة من المراحل الخمسة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وبينت أن دوام العاملين في المدارس خلال الفترة المقبلة يرجع إلى ضرورة الانتهاء من تقاييم الكفاءة المرتبطة بإجراءات الترفيع الوظيفي والعلاوات والترقيات والأعمال الممتازة اضافة لعملية النقل المرحلي للطلبة وكذلك إتاحة الفرصة لتدريب الهيئة التعليمية على استخدام البوابة التعليمية تمهيدا لبدء العام الدراسي (2020/2021).

وأشارت إلى أن المسؤول المباشر (مدير المدرسة) هو من يحدد نسبة العاملين في المدرسة وذلك حسب المراحل الخمس مع الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بحالات الإعفاء.