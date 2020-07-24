بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه باسم الشعب الكويتي وباسمه وباسم الحكومة عن أسمى آيات الشكر والامتنان على سرعة استجابة فخامته بإصدار تعليماته بإرسال طائرة تابعة للقوة الجوية الأمريكية لنقل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج منوها سموه بأن هذه البادرة الكريمة من فخامته والتي كان صداها وأثرها الكبير لدى الشعب الكويتي وتمثل تجسيدا لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة وموفور العافية وللولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كل التقدم والازدهار.