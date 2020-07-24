محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يوليو 2020

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
25 يوليو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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