حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.