أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تاريخ ال 12 من سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد فيما ستلعب آخر جولة من الموسم الجاري بعد غد الاحد.

وذكرت الرابطة في بيان صحفي انها ما تزال في مشاورات مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بشأن مواعيد المباريات والمنافسات المحلية في ظل الظروف الاستثنائية بما في ذلك وضعية الاندية المشاركة في بطولتي الدوري الاوروبي ودوري أبطال أوروبا.

واكدت ان آخر جولة من الموسم المقبل ستلعب يوم 23 مايو من العام القادم.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الثامن من اغسطس المقبل لكن توقف منافسات الدوري الحالي ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أجبر الرابطة على إعادة برمجة تاريخ الانطلاق.

يذكر أن (ليفربول) توج بطلا للدوري للموسم الحالي وذلك بعد مرور 30 عاما على تتويجه بآخر لقب للدوري فيما ضمن فريقا (ليدز يونايتد) و(ويست بروميتش ألبيون) الصعود الى الدوري الممتاز في موسمه الجديد في انتظار تحديد صاحب البطاقة الثالثة من بين اربعة أندية تتنافس عليها.

وفي المقابل تأكد هبوط فريقا (نوريتش سيتي) و(بورنموث) إلى دوري الدرجة الاولى بينما سيتحد مصير الفريق الثالث الذي سيودع الدوري الممتاز من بين (واتفورد) و(استون فيلا) بعد غد الاحد.