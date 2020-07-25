اعلن الجيش الكويتي اليوم الجمعة تخريج كوكبة من الطلبة الضباط الكويتيين المبتعثين بجمهورية بولندا الصديقة من الدفعة البحرية ومن خفر السواحل.

وذكرت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان ان عدد الطلبة 19 وهم من عداد الدفعة البحرية ال46 يضاف اليهم 18 طالب ضابط من الدفعة ال13 بخفر السواحل في وزارة الداخلية.

ونقل البيان عن رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي توججه بالتهنئة الى الطلبة الضباط الخريجين كما حثهم على ضرورة الاستفادة من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها وتطبيقها في مجال عملهم لخدمة هذا الوطن الغالي تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء.

ونقل السردي تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

وأشارت المديرية الى ان الدورة مدتها اربع سنوات دراسية تلقى فيها الدارسون العديد من المناهج والتدريبات النظرية والعملية.

وحضر حفل التخريج الملحق العسكري الكويتي في برلين العميد الركن طيار عدنان العامر وضابط الاشراف على الطلبة الضباط العقيد الركن بحري أحمد الضبيب وعدد من كبار ضباط الاكاديمية البحرية في جمهورية بولندا الصديقة.