“الأوقاف”: حجز المواعيد إلكترونياً

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تدشين برنامج حجز المواعيد المسبق لمن يرغب في مراجعة أي قطاع من قطاعات الوزارة.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، ان “هذه الخطوة تهدف إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء”، موضحا أنه “يساهم في تنظيم أعداد المراجعين اليومية للوزارة واختيار الوقت المناسب للمراجعة”.

وأضاف عمادي، “كما يمكن للمراجع من خلال البرنامج الاستعلام عن حجز المواعيد والحصول على بيانات الحجوزات السابقة، وكذلك الاستعلام عن الخدمات الموجودة بالإدارات لتحديد الإدارة المراد حجز موعد بها، فضلا عن إمكانية إلغاء الموعد المحجوز أو التعديل عليه وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض”.

يذكر ان مركز نظم المعلومات في الوزارة نفذ هذه الخدمه تنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية بالتعميم رقـم ( 13 ) لسنة 2020 والذي أشار الى قرار مجلس الوزراء رقم 692 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية.